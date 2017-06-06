2017年6月 6日 09:43
浜田商工会議所（島根県、櫨山 陽介会頭・浜田ガス）は今年も、「浜田の石見神楽検定試験」の実施にあわせて「浜田の石見神楽講習会」を開催する。講習会は、同検定試験の受験者だけでなく、誰でも参加でき、石見神楽面の技法や石見神楽の特徴、演目などの講義が行われる。また、講義（講習会）終了後には神楽の上演も行われる。日時は、7月22日（土）13時～16時30分で、場所は浜田市総合福祉センター。定員は80人。申し込み締め切り日は7月19日（水）。問い合わせは、同所総務課（TEL：0855-22-3025）まで。
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