「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を全国１００地域で順次開催しています。

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

■各務原商工会議所：6月5日（月）

http://www.cci-k.or.jp/service/seminar/post_158.html

■宇部商工会議所：6月5日（月）

http://www.ubecci.or.jp/attend/plusitform.html

■横須賀商工会議所：6月5日（月）、6月12日（月）

http://www.yokosukacci.com/news/2017/05/5461/

■松江商工会議所：6月5日（月）、6月12日（月）

https://www.matsue.jp/joho/01cci/itit.html

■松本商工会議所：6月6日（火）

https://www.mcci.jp/wp-content/uploads/2017/05/Plus_IT.pdf

■西尾商工会議所：6月6日（火）

http://it-seminar.go.jp/tokai/nishio.html

■神戸商工会議所：6月6日（火）

https://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event?id=4913&title=クラウドを活用した低予算での経営課題解決した低予算での経営課題解決

■岸和田商工会議所：6月6日（火）、6月14日（水）

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html

■小諸商工会議所：6月6日（火）、6月8日（木）

http://www.kcci.komoro.org/themes/kcci-komoro/pdf/info_170426_2.pdf

■鳴門商工会議所：6月7日（水）、6月16日（金）

http://it-seminar.go.jp/shikoku/naruto.html

■足利商工会議所：6月8日（木）

http://it-seminar.go.jp/kanto/ashikaga.html

■岡山商工会議所：6月8日（木）、6月16日（金）

http://www.okayama-cci.or.jp/wp-content/uploads/2017/04/ITseminar.pdf

■新潟商工会議所：6月9日（金）

http://it-seminar.go.jp/pdf/nigata03.pdf

■水戸商工会議所：6月9日（金）

http://mito.inetcci.or.jp/upload/file

■川口商工会議所：6月14日（水）

http://it-seminar.go.jp/kanto/kawaguchi.html

■羽島商工会議所：6月14日（水）

http://www.hashima-cci.or.jp/it/IT.htm

■新居浜商工会議所：6月14日（水）

http://www.niicci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/02/seminar20170614.pdf

■八代商工会議所：6月14日（水）

http://8246cci.or.jp/2016web/wp-content/uploads/2017/05/ITpdf

■姫路商工会議所：6月15日（木）

https://www.himeji-cci.or.jp/himeji/wp-content/uploads/2017/05/plusit061522.pdf

■高崎商工会議所：6月16日（金）

http://www.takasakicci.or.jp/detail/?list_id=204

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「プラスＩＴセミナー」概要

○期 間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等

（１００箇所のうち８８箇所が確定済み。他は、確定次第、随時公式サイトで公開します）

○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

（各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

○内 容：

①「気づき」セミナー：

主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

② 課題解決ワークショップ：

主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、

ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

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＜ご参考＞

ＩＴ関連情報 http://www.jcci.or.jp/it/