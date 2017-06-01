岡山商工会議所（岡山県、岡﨑 彬会頭・岡山ガス）が事務局を務める岡山県商工会議所連合会は6月20日、同所で「おかやまサービス産業生産性向上セミナー」を開催する。

岡山県では、サービス産業に携わる県内中小企業・小規模事業者の「経営効率の向上」「付加価値の向上」に向け、県内関係支援機関との共同により事業者の生産性向上、「稼ぐ力」 を強化する取り組みを進めており、同セミナーはその一環として開催される。

セミナーは基調講演と事例発表の2部構成。基調講演では年間稼働率９０％を実現させたビジネスホテル・なんば道頓堀ホテル（株式会社王宮）の専務取締役、橋本明元氏が登壇し、驚異的な年間稼働率を達成した接客について紹介する。事例発表では、「ＩＴで実現する働き方改革」「異業種連携で特産品開発を実践」と題し、県内で意欲的な取り組みを行う2事業者の事例を紹介する。定員は100人（先着順）。

詳細は、http://www.okayama-cci.or.jp/seminar/12724.htmlを参照。

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