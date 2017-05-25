富士宮商工会議所（静岡県、河原﨑 信幸会頭・シンコーラミ工業）などで構成する実行委員会は27、28日の２日間、「第11回 富士宮商工フェア」を開催する。同フェアは、「働く」「創り出す楽しみ」「常識を覆すひらめき」をテーマに、さまざまな企業がＰＲや販売を行う５年に一度の祭典。今回は、富士宮市制施行75周年、富士宮商工会議所創立70周年であることから、過去最多となる170社以上が出展する。

当日は、「富士宮就職ガイダンス」や、富士宮ＹＥＧと富士常葉大学とのコラボ企画「宮トコジョブマッチング」、子ども向けの「ミニロボット富士山頂上カップ」なども行われるほか、富士山の恵みである豊富な食資源を生かしたフードコートなども展開。幅広い世代に楽しんでもらえるイベントとなっている。

詳細は、http://www.city.fujinomiya.lg.jp/kankou/qc0he80000007334.htmlを参照。

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