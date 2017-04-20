金沢商工会議所（石川県、安宅 建樹会頭・北國銀行）は、8月8～10日に開催する「第10回かなざわマッチング商談会」へのエントリーを受け付けている。

同商談会は、石川・富山・福井の北陸3県の商工会議所・商工会が連携して行う「完全事前調整型」の商談会。今回は、昨年から参加対象となった大阪・京都・神戸・大津商工会議所に加え、糸魚川・上越・飯山・長野・上田・佐久・高崎商工会議所、軽井沢町・安中市商工会会員企業まで参加対象を拡大して募集する。

昨年は、238社がエントリー、342商談をマッチング。7割超の商談が有益と評価された。事前マッチングにより効率的な商談ができ、広域かつ異業種とのビジネスチャンスも見込めるなどがメリットだ。申し込み受け付けは、5月26日まで。

詳細は、http://www.kanazawa-cci.or.jp/service/shoudankai/を参照。

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