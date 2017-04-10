天童商工会議所（山形県、加藤 昌宏会頭・天童木工）などで構成する実行委員会は22、23日の２日間、「天童桜まつり」を開催する。今年で62回目となる同まつりは、天童の春を彩る地域随一の催しで、中でもメインイベントの「人間将棋」は、約2000本の桜が咲き乱れる舞鶴山を舞台に、甲冑や着物姿に身を包んだ武者や腰元たちが将棋の駒となり、対局を行うもの。国内における将棋駒生産の約95%を占める一大産地にちなみ、豊臣秀吉が家来を将棋駒に見立てて対局したという言い伝えを再現している。

また、23日には、映画「３月のライオン」主演の神木隆之介さん、監督の大友啓史さんの特別トークショーも行われる。

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