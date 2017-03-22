日南商工会議所（宮崎県、清水 満雄会頭・三和ハウス）に事務局を置く宮崎県南観光ネットワーク推進協議会は４月16日まで、「宮崎県南 食べて！ 見て！ 遊んで！ 魅力再発見スタンプラリー」を開催している。同ラリーは、「日南一本釣りカツオ炙り重」（日南市）の通算20万食達成と、「串間活〆ぶりプリ丼ぶり」（串間市）の通算5万食達成を記念した特別企画。いずれかのご当地グルメと、両市の対象観光施設を巡って３つのスタンプを集めると、「北郷 音色香の季 合歓のはな」ペア宿泊券など、総額10万円相当の豪華景品が抽選で当たる。

詳細は、https://kb-stamprally.jimdo.com/を参照。

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