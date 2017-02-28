防府商工会議所（山口県、喜多村 誠会頭・防府通運）や防府市などは、若者に向けた市内企業情報発信事業「Hofull（ホウフル）事業」の一環として、新たにYouTubeチャンネルを開設し、3月1日より企業紹介動画配信を開始する。

同事業は、若者の地元定着促進を図ることを目的として行われているもの。同所が中心となり、これまでに「防府市内企業ガイドブックHofull2016」の発行や、防府市の企業・しごと情報検索サイト（http://hofull.jp/）の開設、キャリア教育イベント（セミナー）の開催などを行ってきた。今回は、高校生・大学生の多くがYouTubeなどの動画から情報を得ているという現状から、YouTubeチャンネルを開設、第1弾として市内の企業1社を取り上げ、求める人材像を経営者が紹介する「副社長編」とその会社を選んだ理由を社員が紹介する「若手社員編」の2本の動画を作成した。同所は、今後も継続的に企業紹介動画を作成、配信していく予定だ。

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