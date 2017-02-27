熊野商工会議所（三重県、榎本正一会頭・牟婁合同運送）は３月６日、「くまの観光土産物推奨コンクール」を実施する。コンクールは観光客に本当に喜ばれ愛される、地域特有の土産物の開発・育成を目的にしている。審査基準は「商品の特色が優れている（企画性、改良工夫など）」「郷土色が豊である」「デザインが優れている」「素材性が優れている」など。鬼ヶ城センターに訪れる観光客および熊野市民による審査と、その審査結果を参考にした専門家による審査が行われる。

応募資格は市内の事業所および一般市民。出品料は無料、ただし、食品部門の場合は見本と試食用（一口サイズにカットしたもの）、工芸品部門は展示用と触れてもいい見本を同所まで提出する。３月１日まで申し込みを受け付けている。

詳細はhttp://www.kumano-cci.com/news/sozai/miyagemono.pdfを参照。

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