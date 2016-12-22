東京商工会議所（東京都、三村 明夫会頭・新日鐵住金）と日本商工会議所（同）は、平成29年1月20日、日本貿易振興機構（ジェトロ）が主催する「ワールド・ビジネス・フェスタ2017～海外進出・輸出 セミナー＆相談会～」を共同で開催する。これは、ジェトロの「新輸出大国コンソーシアム事業」の一環。海外展開を図る中堅・中小企業に対し政府系機関や各地の商工会議所などが総合的な支援を行おうというものだ。

このセミナー＆相談会では、世界11カ国20地域（アジア主要国・米国）で活躍するコンサルタント・会計士・弁護士などのジェトロのコーディネーター（専門家）約40人が東京に来日し、各国の最新ビジネス情報を提供する。初歩的な質問から専門的な質問まで、専門家が個別に相談に乗る。参加費は無料。

詳細は、https://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-74102.htmlを参照。

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