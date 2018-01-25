2018年1月25日 16:47
日本商工会議所は、２月７日～９日にかけて、東京ビッグサイトで開催される、国内最大級の商談型見本市｢第85回東京インターナショナル・ギフト・ショー｣および食の総合見本市「第23回グルメ&ダイニングスタイルショー」に共同展示商談会「feel NIPPON春2018」を出展する。
本展示商談会は、全国各地の地域資源を活用して開発された特産品や旅行商品の販路拡大を目的として開催される。今回の展示商談会には、42商工会議所が出展。あまり市場に出回らない果物“ル・レクチェ”を使用した「ル・レクチェ越後製菓」や、日本酒発祥の地といわれる伊丹が作った「希少糖入り老松丹水あまざけ」など、ここだけにしかない、魅力あふれるこだわりの商品が多数出品される。詳細は、http://www.jcci.or.jp/2017/chiiki/feelnippon2018_annai.pdf を参照。
参加商工会議所商品一覧はこちら https://fn2018.jp/public/seminar/view/34
地域力活用新事業∞全国展開プロジェクトhttp://feelnippon.jcci.or.jp/
地域振興情報http://www.jcci.or.jp/region/
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地域のブランド戦略http://www.jcci.or.jp/region/brand/
「東京インターナショナル・ギフト・ショー」
http://www.giftshow.co.jp/tigs/85tigsinvitation/
「グルメ＆ダイニングスタイルショー」
http://www.gourmetdiningstyleshow.com/23gdsinvitation/index.htm