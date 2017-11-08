日本商工会議所は、11月20日（月）から22日（水）まで、東京ビッグサイトで開催される国際見本市「IFFT/インテリア ライフスタイル リビング」に、展示商談会「技のヒット甲子園2017＠IFFT」を出展する。

「技のヒット甲子園」は、当所が実施する「地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト」を通じて開発された全国の工芸品のヒット商品化、販路開拓・拡大を目的としたプロジェクト。

３回目の出展となる今回は、久慈、燕、佐野、桐生、名古屋、桑名、鯖江、京都、泉大津、大和高田、府中、有田の12商工会議所が、地域独自の素材や伝統の技を活かして開発・改良した約140点の工芸品を出品する。

詳細は、http://trendy.nikkeibp.co.jp/feelnippon/ および http://www.jcci.or.jp/ryutsu/waza2017_ifft.pdf を参照。

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト http://feelnippon.jcci.or.jp/

IFFT/インテリア ライフスタイル リビング http://www.ifft-interiorlifestyleliving.com/

地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/

まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/

ものナビ http://www.jcci.or.jp/region/monodukuri/

観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/

地域のブランド戦略 http://www.jcci.or.jp/region/brand/