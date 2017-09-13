日本商工会議所（三村明夫会頭）は９月２２～２４日、東京ビッグサイトで開催される「ツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７」に、全国の商工会議所が開発した観光商品を紹介する展示コーナー「『行きたくなる』が、いっぱいある～ニホン旅いちば～」を設置します。

同展示コーナーでは、当所が実施する「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業（地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト）」によって開発された全国各地の観光商品の展示商談会が行われます。

今年は、登別（北海道）、弘前（青森県）、新庄（山形県）、酒田（山形県）、久慈（岩手県）、糸魚川（新潟県）、上越（新潟県）、上田（長野県）、塩尻（長野県）、西条（愛媛県）の１０商工会議所が、その地域にしかない、その地域でしか体験することのできない着地型旅行商品（旅行者を受け入れる地域で作られる旅行商品）で地域の魅力を発信します。

詳細は、以下をご覧ください。

http://feelnippon.jcci.or.jp/events/t-expo2017/

【『行きたくなる』が、いっぱいある～ニホン旅いちば～】

■開催日時：平成29年９月22日（金）～24日（日）

■開催場所：東京ビッグサイト・東５ホール R-32

■ツーリズムEXPOジャパン2017公式サイト http://www.t-expo.jp/public/

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト http://feelnippon.jcci.or.jp/

地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/

まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/

ものナビ http://www.jcci.or.jp/region/monodukuri/

観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/