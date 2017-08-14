日本商工会議所は、８月18日（金）から20日（日）まで、地域独自の素材や伝統の技を活かして開発された工芸品を集めた展示販売会「技のヒット甲子園2017＠まるごとにっぽん」を開催する。

「技のヒット甲子園」は、当所が実施する「地域力活用新事業創出支援事業（全国展開プロジェクト）」を通じて開発された全国の工芸品のヒット商品化、販路開拓・拡大を目的とした展示販売会。５回目となる今回は昨年度に引き続き、全国各地の価値あるモノやコトを集めた、東京・浅草の商業施設「まるごとにっぽん」で開催する。

今回の展示販売会には、燕、桐生、桑名、鯖江、大和高田、八代の６商工会議所が、地域独自の素材や伝統の技を活かして開発・改良した50アイテムを超える工芸品を展示販売する。

詳細は、公式サイト内特設ページ http://trendy.nikkeibp.co.jp/feelnippon/を参照。

地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト http://feelnippon.jcci.or.jp/

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