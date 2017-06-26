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（中小・小規模事業者の皆様へ）IT導入で商売繁盛！「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

2017年6月26日 10:26

 

「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

 

 

各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を全国１００地域で順次開催しています。

 

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、

ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

 

 

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

 

  

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

 

白河商工会議所626（月）

　■西尾商工会議所626日（月）

　■奈良商工会議所626日（月）※

宇部商工会議所626日（月）、73日（月）

　■高岡商工会議所627日（火）

　■足利商会議所627日（火）

　■和歌山商工議所627日（火）※

岡山商工議所627日（火）

商工会議所628日（水）

川口商工会議628日（水）

青梅商工会628日（水）

各務原会議所628日（水）

商工会議所628日（水）

　■小千谷商議所73日（月）

千葉商工議所629日（木）

浜松商会議所629日（木）

津山工会議所629日（木）

新居浜商工会629日（木）

前橋商会議所630日（金）

柏商工会議630日（金）

高松商工会630日（金）

日南商工会630日（金）、77日（金）

焼津商工会議所73日（月）

京都商工会議所73日（月）

松本商工会議所74日（火）

諏訪商工会議所74日（火）

大阪商工会議所75日（水）

下関商工会議所75日（水）

徳島商工会議所75日（水）

太田商工会議所76日（木）

仙北市76日（木）

甲府商工会議所77日（金）

長崎商工会議所77日（金） 

 

※日本商工会議所・各地商工会議所共催

 

また、日本商工会議所では、各地商工会議所の協力を得て、原価計算の手法でIT導入・活用の成果を「見える化」するワークショップを含むセミナーを各地で開催いたします。

 

開催予定は以下のとおり。

http://www.jcci.or.jp/jigyo/plus-it-seminar.html

 

 

 
 

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「プラスＩＴセミナー」概要

 

  ○期　間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

 

　○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等 

　         （１００箇所のうち８８箇所が確定済み。他は、確定次第、随時公式サイトで公開します）

 

　○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

           （各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

 

　○内　容：

　 ①「気づき」セミナー：

　　主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

    IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

 

　 ② 課題解決ワークショップ：

     主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、   　

　　ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

　○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

 

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＜ご参考＞

 

　ＩＴ関連情報　http://www.jcci.or.jp/it/

 