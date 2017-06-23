カザフスタンは天然資源が豊富で産業の発展も著しく、世界第9位の広大な国土面積を誇る国です。

独立して２５年しか経っていないまだ若い国であるにもかかわらず、急速な経済成長を遂げ、日本のビジネスにとって魅力的な国となっています。

日本商工会議所・東京商工会議所は、今注目を集めるカザフスタンのビジネスと投資について紹介するセミナーを開催します。

カザフスタンの投資環境とビジネスチャンスについての最新情報や展望がある投資プロジェクトについての資料提供のほか、アスタナ国際博覧会EXPO-2017についてのビデオを上映いたします。

中央アジアに、特にカザフスタンに興味をお持ちの方、新しい投資先を検討中の方、ぜひカザフスタン貿易投資セミナーにご参加ください。



１．日 時：2017年6月28日（水）14:00～17:00（13:30受付開始）

２．場 所：三菱ビル１階 М＋サクセス（東京都千代田区丸の内２-５-２）

３．言 語：日本語（一部 日本語―ロシア語逐次通訳）

４．人 数：１００名（先着順）

５．参加費：



６．主 催：日本商工会議所・東京商工会議所

後 援：在日カザフスタン大使館・国際協力機構・日本貿易振興機構・中小企業基盤

整備機構・ロシアNIS貿易会・日本カザフスタン経済委員会

７．次 第：

（１）開会挨拶 日本・東京商工会議所 国際部担当部長 大下 英和

（２）来賓挨拶 駐日カザフスタン共和国特命全権大使 イエルラン・バウダルベック・コジャタエフ氏

（３）カザフスタンとアスタナEXPO2017 紹介ビデオ（カザフスタン経由（国際交通回路の紹介も含む）

（４）講演１ 「カザフスタン投資政策」

カザフスタン投資発展省投資委員会委員長 サパルベック・トウヤクバエフ氏

（５）講演２ アティラウ州副州長 Z.スユンチャリエフ氏

（６）講演３ 「コスタナイ州の投資プロジェクト」

コスタナイ州副州長 M.ミルザリエフ氏

（７）講演４ カザフスタン地方（コスタナイ州）でのビジネス運営のプレゼンテショ－ンビデオ

（８）講演５ JICAの海外展開支援プログラムの紹介 独立行政法人 国際協力機構

（９）講演６ BAYTEREK国営管理ホールディング理事長 A.クアトワ氏（確認中）

（10）講演７ DAMU中小企業振興基金 副理事長 ダウレット アビルカイロフ氏

(11) 講演８ カザフスタン開発銀行 理事長 V. キム氏（確認中）

(12) 講演９ KazakhExport 副理事長 K.ジョルディベコフ氏

(13) 講演10 「カザフスタンへの投資可能性」

国営会社KAZAKH INVEST 理事長 M.カプスチャンスカヤ氏

(14)KAZAKH INVEST プレゼンテショ－ンビデオ

(15)質疑応答

（16）閉 会

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【本件担当】日本・東京商工会議所国際部 小林・松岡

Tel 03-3283-7647 / E-mail kokusai@jcci.or.jp

