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【6/12-23分】「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

2017年6月 9日 09:54

 「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

 

 

各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を

 

全国１００地域で順次開催しています。

 

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

 

 

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

 

 

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

 

横須賀商工会議所612日（月）

 

松江商工会議所612日（月）

 

川口商工会議所614日（水）、20日（火）

 

羽島商工会議所614日（水）

 

岸和田商工会議所614日（水）、22日（木）

 

新居浜商工会議所614日（水）

 

八代商工会議所614日（水）、21日（水）

 

姫路商工会議所615日（木）、21日（水）

 

高崎商工会議所616日（金）、21日（水）

 

岡山商工会議所616日（金）

 

鳴門商工会議所616日（金）、21日（水）

 

多治見商工会議所619日（月）

 

宇部商工会議所619日（月）

 

神戸商工会議所620日（火）

 

長野商工会議所620日（火）

 

郡山商工会議所620日（火）

 

豊橋商工会議所621日（水）

 

藤沢商工会議所621日（水）

 

長岡商工会議所621日（水）

 

各務原商工会議所621日（水）

 

　■半田商工会議所622日（木）

 

　■桑名商工会議所622日（木）

 

　■仙北市622日（木）

 

　■小千谷商工会議所622日（木）

 

　■甲府商工会議所623日（金）

 

 

また、日本商工会議所では、各地商工会議所の協力を得て、原価計算の手法でIT導入・活用の成果を「見える化」するワークショップを含むセミナーを各地で開催いたします。

 

開催予定は以下のとおり。

 

http://www.jcci.or.jp/jigyo/plus-it-seminar.html

 

 

 
 

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「プラスＩＴセミナー」概要

 

  ○期　間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

 

　○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等

 

　         （１００箇所のうち８８箇所が確定済み。他は、確定次第、随時公式サイトで公開します）

 

　○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

 

           （各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

 

　○内　容：

 

　 ①「気づき」セミナー：

 

　　主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

 

    IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

 

　 ② 課題解決ワークショップ：

 

    主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、

 

    ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

 

　○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

 

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＜ご参考＞

 

　ＩＴ関連情報　http://www.jcci.or.jp/it/

 