トップページ > ニュースライン > 日商ニュース > メコンビジネス最新事情セミナーのご案内（全３回）

日商ニュース

メコンビジネス最新事情セミナーのご案内（全３回）

2017年2月20日 16:56

　現在、メコン地域に進出する日系企業数は４，０００社を超え、日本企業の海外展開において重要な拠点となっています。

　こうした状況を鑑み、日本商工会議所では日本メコン地域経済委員会を設置し、日本とメコン地域各国の貿易・投資促進に向けた意見交換・要望活動、情報提供を行っています。

　今回は同委員会に所属し、メコン各国を専門に活躍されている皆様から、同地域におけるビジネスの最新事情について解説いただきます。
　是非奮ってご参加ください。

 

 

メコンビジネス最新事情セミナー（全３回）

主催：日本メコン地域経済委員会（日本・東京商工会議所内）

 

◆日時（全３回）

　【第１回】平成29年３月７日（火）　　15:00～16:30（14:30受付開始）
　　「海外投資アンケートからみたメコン地域の現状と今後の見通し」
　　　　株式会社国際協力銀行（JBIC）　産業ファイナンス部門　中堅・中小企業ファイナンス室　参事役　　阿由葉　真司　氏

　【第２回】平成29年３月10日（金）　　10:00～11:30（9:30受付開始）
　　「ミャンマーのビジネス環境及び投資進出におけるリスク管理」
　　　　法務法人地平　　ミャンマー法人長　チャン・ソン　氏　／　ミャンマー首席弁護士　コ・セフン　氏

　【第３回】平成29年３月17日（金）　　10:00～11:30（9:30受付開始）
　　「メコン５か国の会社法及び投資法徹底比較―近年の改正状況を踏まえて」　
　　　　弁護士法人大江橋法律事務所　　パートナー　内藤　加代子　氏　／　アソシエイト　定金　史朗　氏

 

　※各回の講演の内容については添付資料をご参照ください


◆会　場　　コンファレンススクエア　エムプラス　「サクセス」
　　　　　　（千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 1F）
　　　　　　地図：　http://www.marunouchi-hc.jp/emplus/access.html  

 

◆参加費　　無料

 

◆定　員　　各回　８０名　※先着順。各回定員に達し次第締め切り。

 

◆お申込み　３月３日（金）までに以下のURLよりお申込みください。
　　　　　　　　　http://www.jcci.or.jp/post-179.html

　　　　　　　　※申込み完了後、ご登録控えメールが送信されます。
　　　　　　　　※お申込み後の変更等については事務局までご連絡ください。

 

◆添付資料　　メコンビジネス最新事情セミナー開催案内.pdf


【本件お問合せ先】　
　日本メコン地域経済委員会事務局（日本・東京商工会議所　国際部内）
　　　三田、美和、松岡　　　
　Tel: 03-3283-7647　　Fax: 03-3216-6497　　Email: jmbcc@jcci.or.jp