現在、メコン地域に進出する日系企業数は４，０００社を超え、日本企業の海外展開において重要な拠点となっています。

こうした状況を鑑み、日本商工会議所では日本メコン地域経済委員会を設置し、日本とメコン地域各国の貿易・投資促進に向けた意見交換・要望活動、情報提供を行っています。

今回は同委員会に所属し、メコン各国を専門に活躍されている皆様から、同地域におけるビジネスの最新事情について解説いただきます。

是非奮ってご参加ください。

メコンビジネス最新事情セミナー（全３回）

主催：日本メコン地域経済委員会（日本・東京商工会議所内）

◆日時（全３回）

【第１回】平成29年３月７日（火） 15:00～16:30（14:30受付開始）

「海外投資アンケートからみたメコン地域の現状と今後の見通し」

株式会社国際協力銀行（JBIC） 産業ファイナンス部門 中堅・中小企業ファイナンス室 参事役 阿由葉 真司 氏

【第２回】平成29年３月10日（金） 10:00～11:30（9:30受付開始）

「ミャンマーのビジネス環境及び投資進出におけるリスク管理」

法務法人地平 ミャンマー法人長 チャン・ソン 氏 ／ ミャンマー首席弁護士 コ・セフン 氏

【第３回】平成29年３月17日（金） 10:00～11:30（9:30受付開始）

「メコン５か国の会社法及び投資法徹底比較―近年の改正状況を踏まえて」

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー 内藤 加代子 氏 ／ アソシエイト 定金 史朗 氏

※各回の講演の内容については添付資料をご参照ください



◆会 場 コンファレンススクエア エムプラス 「サクセス」

（千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 1F）

地図： http://www.marunouchi-hc.jp/emplus/access.html

◆参加費 無料

◆定 員 各回 ８０名 ※先着順。各回定員に達し次第締め切り。

◆お申込み ３月３日（金）までに以下のURLよりお申込みください。

http://www.jcci.or.jp/post-179.html

※申込み完了後、ご登録控えメールが送信されます。

※お申込み後の変更等については事務局までご連絡ください。

◆添付資料 メコンビジネス最新事情セミナー開催案内.pdf



【本件お問合せ先】

日本メコン地域経済委員会事務局（日本・東京商工会議所 国際部内）

三田、美和、松岡

Tel: 03-3283-7647 Fax: 03-3216-6497 Email: jmbcc@jcci.or.jp