独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、中堅・中小企業における営業秘密管理体制の整備を促進するため、平成29 年9 月11 日より12 月28 日までを、「営業秘密管理体制の整備支援強化期間」として設定し、全国各地の中堅・中小企業における営業秘密管理規程の整備や管理・運用体制の確立に向けた支援を強化しております。企業における営業秘密管理規程の整備や管理・運用体制の確立に向けた相談等がございましたら、下記詳細のお問合せ先までご連絡ください。

詳細：http://www.inpit.go.jp/press_release/170908_00001.pdf

（ご参考）

■営業秘密・知財戦略に関するwebサイト

https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/

■全国の知財総合支援窓口一覧

http://chizai-portal.inpit.go.jp/area/

■経済産業省ウェブサイト 営業秘密 ～営業秘密を守り活用する～

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html