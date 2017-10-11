2017年10月11日 09:35
公益社団法人全国産業廃棄物連合会は、11月17日(金)、高知県高知市にて「第16回産業廃棄物と環境を考える全国大会」を
開催する。
「産業廃棄物処理業の振興方策」を大きなテーマに掲げ、環境省の「産業廃棄物処理業の振興方策に関する検討会」の座長である慶應義塾大学経済学部の細田衛士教授による基調講演のほか、全国産業廃棄物連合会が策定した「労働災害防止計画」の紹介や講演・事例発表、同計画の普及を目的に募集した「安全衛生標語」の表彰も行う予定。
詳細はhttp://www.zensanpairen.or.jp/taikai16/を参照。
公益社団法人全国産業廃棄物連合会http://www.zensanpairen.or.jp/
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターhttp://www.jwnet.or.jp/
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団http://www.sanpainet.or.jp/
日商エネルギー・環境ナビhttp://eco.jcci.or.jp/
CO２チェックシートhttp://eco.jcci.or.jp/checksheet