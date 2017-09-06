2017年9月 6日 15:30
日中投資曽億新機構は、「中国ビジネス実務セミナー」（第27回）を10月4日（水）～10月6日（金）に開催する。本セミナーでは、各分野における中国ビジネスの第一人者が事例を交えて攻略法を解説する。
◆日 時： 2017年10月4日（水）～10月6日（金）毎日09：40～16：40
◆会 場： 千代田富士見ビル2階 会議室
＜住所＞東京都千代田区富士見1-1-8 千代田富士見ビル2階
◆定 員： 各コマ40名
◆締 切： 2017年9月25日（月）必着
※ただし定員に達し次第締め切り。
◆受講料： ①コマ単位 【会員】 6,000円 【非会員】 7,000円
②日別受講 【会員】 16,000円 【非会員】 19,000円
③3日間一括 【会員】 39,000円 【非会員】 51,000円
※詳細・お申込みは下記URLをご参照。
http://jcipo.org/investment/info/Post/794
【お問合せ】
日中投資促進機構（実務セミナー担当：宮島、木村、辻）
東京都千代田区富士見1-1-8 千代田富士見ビル2階
TEL：03-5226-0141 FAX：03-5226-0143
E-mail：seminar1@jcipo.org