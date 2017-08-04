2017年8月 4日 15:49
日本商工会議所とＪＡ全中、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会、全国商工会連合会の５団体は、８月８日（火）11:30～13:30にＪＡビル（東京都千代田区）で「まるごと福島フェア」を開催する。
本フェアは、上記５団体が今年５月に締結した「農林漁業と商工業の連携を通じた地方創生の推進に関する協定」に基づき行われるもの。
当日は、福島商工会議所がＪＡ等と共同開発した「あんぽ柿タルト」をはじめ、旬の桃など福島県産の農産物や水産加工品、福島県産材を使った木工品などが出品される。
詳細は https://life.ja-group.jp/pdf/event/1708_minole.pdf を参照
農業・農村ギャラリー ミノーレ https://life.ja-group.jp/event/minole/
全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中） http://www.zenchu-ja.or.jp/
全国森林組合連合会 http://www.zenmori.org/
全国漁業協同組合連合会 https://www.zengyoren.or.jp/
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/
地域振興情報 http://www.jcci.or.jp/region/