2017年2月21日 20:15
日本商工会議所は２月21日、「平成29年度地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト（小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業・中小企業庁補助事業）」の募集を開始した。
同事業は、地域の小規模事業者が一体となった新たな特産品や観光の開発、地域の課題解決に資するコミュニティビジネスに関する取り組みを総合的に支援するもの。今年度も、「調査研究事業」「本体事業１年目」「本体事業２年目」の３事業について募集する。
募集対象は商工会議所などで、締切は３月29日（水）12時。商工会地域の事業募集は、全国商工会連合会が実施する。
地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト http://feelnippon.jcci.or.jp/
観光ナビ http://www.jcci.or.jp/region/tourism/
ものナビ http://www.jcci.or.jp/region/monodukuri/
まちナビ http://www.jcci.or.jp/region/town/
地域のブランド戦略 http://www.jcci.or.jp/region/brand/
中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/