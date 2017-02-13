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「フィリピン経済の最新動向とビジネス機会」セミナーのご案内

2017年2月13日 13:29

 

　この度、国際機関日本アセアンセンターは、日本貿易振興機構（ジェトロ）、駐日フィリピン共和国大使館、フィリピン協会と共催で標記セミナーを開催することとなりました。詳細は以下の通りですので、ご参加を希望される方は、日本アセアンセンターのウェブサイトからお申込み下さい。

 

 

■日    時：２０１７年２月２８日（火）９:３０－１２:００（受付開始　９:００）

 

■場　　所：帝国ホテル東京「孔雀 東の間」

（東京都千代田区内幸町１-１-１ 本館２階）

            http://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/access_map/direction.html

 

■主　　催：国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（ジェトロ）、

　　　　　　駐日フィリピン共和国大使館、一般財団法人フィリピン協会 

 

■後　  援：日比経済委員会、中小企業基盤整備機構（予定） 

 

■定    員：５００名（先着順） 

 

■言　　語：日英同時通訳 

 

■参 加 費：無料 

 

■詳細・申込み：日本アセアンセンターのウェブサイトをご覧下さい。

　　　　　　　  http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2016-47/

 

 

 