2017年2月13日 13:29
この度、国際機関日本アセアンセンターは、日本貿易振興機構（ジェトロ）、駐日フィリピン共和国大使館、フィリピン協会と共催で標記セミナーを開催することとなりました。詳細は以下の通りですので、ご参加を希望される方は、日本アセアンセンターのウェブサイトからお申込み下さい。
■日 時：２０１７年２月２８日（火）９:３０－１２:００（受付開始 ９:００）
■場 所：帝国ホテル東京「孔雀 東の間」
（東京都千代田区内幸町１-１-１ 本館２階）
http://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/access_map/direction.html
■主 催：国際機関日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
駐日フィリピン共和国大使館、一般財団法人フィリピン協会
■後 援：日比経済委員会、中小企業基盤整備機構（予定）
■定 員：５００名（先着順）
■言 語：日英同時通訳
■参 加 費：無料
■詳細・申込み：日本アセアンセンターのウェブサイトをご覧下さい。
http://www.asean.or.jp/ja/invest-info/eventinfo-2016-47/