「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を、全国１００地域で順次開催しています。

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

■藤沢商工会議所：7月18日（火）

■中津商工会議所：7月18日（火）、28日（金）

■高松商工会議所：7月18日（火）

■那覇商工会議所：7月18日（火）、27日（木）

■仙北市：7月19日（水）

■小千谷商工会議所：7月19日（水）、27日（木）

■鹿沼商工会議所：7月19日（水）

■高崎商工会議所：7月19日（水）

■羽島商工会議所：7月19日（水）

■福岡商工会議所：7月19日（水）、25日（火）

■日南商工会議所：7月19日（水）

■白河商工会議所：7月20日（木）

■長岡商工会議所：7月20日（木）

■千葉商工会議所：7月20日（木）

■朝倉商工会議所：7月20日（木）

■多治見商工会議所：7月21日（金）

■福山商工会議所：7月21日（金）、26日（水）

■八日市商工会議所：7月24日（月）

■鳥取商工会議所：7月24日（月）、25日（火）、27日（木）

■高知商工会議所：7月24日（月）

■真岡商工会議所：7月25日（火）

■武生商工会議所：7月25日（水）

■小野田商工会議所：7月25日（火）

■三島商工会議所：7月26日（水）

■掛川商工会議所：7月26日（水）

■半田商工会議所：7月26日（水）

■京都商工会議所：7月26日（水）、27日（木）

■府中商工会議所：7月26日（水）

■宮崎商工会議所：7月26日（水）、28日（金）

■鹿児島商工会議所：7月26日（水）

■札幌商工会議所：7月27日（木）

■長浜商工会議所：7月27日（木）

■神戸商工会議所：7月27日（木）

■柳井商工会議所：7月27日（木）

■焼津商工会議所：7月28日（金）

また、日本商工会議所では、各地商工会議所の協力を得て、原価計算の手法でIT導入・活用の成果を「見える化」するワークショップを含むセミナーを各地で開催いたします。

開催予定は以下のとおり。

http://www.jcci.or.jp/jigyo/plus-it-seminar.html

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「プラスＩＴセミナー」概要

○期 間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等

（１００箇所のうち８８箇所が確定済み。他は、確定次第、随時公式サイトで公開します）

○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

（各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

○内 容：

①「気づき」セミナー：

主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

② 課題解決ワークショップ：

主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、

ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

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＜ご参考＞

ＩＴ関連情報 http://www.jcci.or.jp/it/