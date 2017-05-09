中小企業国際化支援ナビゲーター

駐日ハンガリー大使館とハンガリー商工会議所は、日本商工会議所、経団連、ジェトロと

の協力のもと、下記の通りビジネスフォーラムを開催します。

本ビジネスフォーラムは、ハンガリーの対日ビジネス関心企業（食品製造、自動車部品・

機械、建設・建材、水道関連、Ｒ＆Ｄ、ハンドメイド衣料、医薬、メディア）を日本企業

の皆様に紹介し、両国ビジネス関係者の交流を通じて相互協力の可能性を模索する機会と

することを目的にしています。ぜひご参加下さい。

プログラム

11:00-11:10 パラノビチ・ノルバート駐日全権大使によるご挨拶

11:10-11:25 ハンガリーのビジネス環境とハンガリー商工会議所の活動紹介

トルダイ・ペーテルハンガリー商工会議所理事、

ノーグラード県商工会会頭

11:25-12:00 来日したハンガリー企業の紹介（別添リストをご参照下さい）

12:00-14:00 ビジネス交流を目的としたネットワーキング＆ビュッフェランチ

■来場ハンガリー企業：リスト１.xls リスト２.pdf

■日時：2017年5月23日（火曜日）11:00-14:00（10:45受付開始）

■言語：日本語・一部英語

■参加費：無料

■定員：30名（先着順）※定員になり次第、締め切らせていただきます。

■お申し込み方法

(1)氏名（和英）、(2)所属（和英）、(3)役職（和英）、(4)住所、(5)TEL、(6)E-mailアドレス

を下記の駐日ハンガリー大使館までメールまたはFaxでご送信ください。

件名は「5月23日ハンガリーセミナー申し込み」とご記入ください。

送付先：E-mail: huemb-bunka@gol.com Fax: 03-3798-8812 (Tel: 03-5730-7120)

■お申し込み締め切り：2017年5月19日（金曜日）

■場所：駐日ハンガリー大使館（東京都港区三田2－17－14）

(地図) http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/9E601D82-A2AB-4360-A753-BAE341750772/0/terkepJP.pdf

■主催・共催：駐日ハンガリー大使館、ハンガリー商工会議所

■後援：日本商工会議所（予定）、経団連、ジェトロ

■お問い合わせ先：駐日ハンガリー大使館

E-mail: huemb-bunka@gol.com Fax: 03-3798-8812 (Tel: 03-5730-7120)