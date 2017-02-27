中小企業国際化支援ナビゲーター

2017年の8月22～24日、パキスタンのKarachi Expo Centreにて、健康・医療セクター及び製薬業界の展示会、

13th Health Asia 2017 International Exhibition and Conferenceと13th Pharma Asia International Exhibition & Conferencesが開催されます。

本展示会はアジアで開かれる医療分野の展示会の中でも最大級の物の一つで、製薬業界、医療機器業界、医師、病院、大学、研究所、原料サプライヤー等、医療・製薬産業に関わるあらゆる関係者・業界団体が集う展示会です。

12回目の開催となった前回は、815のパキスタン国内と海外からの出展者（45ヶ国）、450の海外からの訪問団、75,000人の企業関係者が集う一大イベントとなりました。

今回、日本からの出展者には、先着100団体まで、下記のサービスを特別提供頂けるとのことです。

●五つ星ホテルへの3泊4日の宿泊（ツインルーム、朝食付き）

●空港⇔展示会会場⇔ホテル⇔空港 の御車の手配

●Visa取得のための、Invitation Letterの発行

●ビジネスマッチングのサポート

ホームページ：http://health-asia.com/

ご案内詳細：こちら

ご関心のあられる方は、下記担当者までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt.) Ltd （主催団体）

Vice President & Project Director, Mr. Farhan Anis

携帯：+92-300-8244446

スカイプ：farhanecg

E-mail：farhan@ecgateway.net