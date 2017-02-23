中小企業国際化支援ナビゲーター

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2017年2月23日 09:57
この度、パキスタン大使館とSAFFRAN GROUP主催で「IT ビジネスセミナー パキスタン」が3月7日（火）10:00~12:00に大使館で開催されます。
実はパキスタンは知られざるIT大国であり、セミナーでは、その市場と事業機会の専門性を解説しながら、最新のパキスタンビジネス情報がお伝えされます。
セミナーの後は、名刺交換会や個別相談会も予定されています。
ご関心のあられる方は、主催者のSAFFRAN GROUPのホームページhttp://saffrangroup.com/seminar/290307 をご確認の上、同ホームページからお申込み下さい。
■日時
平成29年３月７日（火）10:00〜12:00 (受付開始9:30)
■会場
在京パキスタン大使館 東京都港区南麻布4-6-17
商務部 Tel 03-5421-7741(内線36) Fax 03-5421-3613
■プログラム
開会挨拶 / 基調講演： ファルーク・アーミル駐日パキスタン大使
講演
第１章 パキスタン進出の機会と優遇制度: BOI Punjab投資庁, Dr.Suhail Saleem
第２章 IT業界におけるパキスタン市場と経済実績: Punjab IT省総裁 Mr.Rashid
第３章 海外進出の成功事例・外国人人材の課題: ロッテリア元社長篠崎真吾氏
第４章 自社プロダクトを持たないIT企業の海外進出について山本英樹氏
第５章 パキスタンビジネスツアーの案内: SAFFRAN GROUP C.E.O. Mirza Asif Baig
閉会挨拶
刺交換会 / 個別相談会 (13:00まで)
■定員: 200名
■主催: 駐日パキスタン大使館、SAFFRAN GROUP JAPAN
■後援: JETRO、日本商工会議所、JPBCC
■申し込み方法
SAFFRAN GROUPのホームページhttp://saffrangroup.com/seminar/290307 からお申し込みください。
※申込期日：平成29年３月１日まで
■お問合せ先
SAFFRAN GROUP ビジネスセミナー事務局：Tel 03-6435-2269東京都港区南麻布2-10-13
パキスタン大使館商務部：Tel 03-5421-7741(内線36) Fax 03-5421-3613