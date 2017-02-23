トップページ > 国際関連情報（中小企業国際化支援ナビゲーター） > 中小企業国際化支援ナビゲーター > 【ご案内】　IT ビジネスセミナー　パキスタン

中小企業国際化支援ナビゲーター

【ご案内】　IT ビジネスセミナー　パキスタン

2017年2月23日 09:57

 

この度、パキスタン大使館とSAFFRAN GROUP主催で「IT ビジネスセミナー　パキスタン」が37日（火）10:00~12:00に大使館で開催されます。

 

実はパキスタンは知られざるIT大国であり、セミナーでは、その市場と事業機会の専門性を解説しながら、最新のパキスタンビジネス情報がお伝えされます。

セミナーの後は、名刺交換会や個別相談会も予定されています。

ご関心のあられる方は、主催者のSAFFRAN GROUPのホームページhttp://saffrangroup.com/seminar/290307　をご確認の上、同ホームページからお申込み下さい。

 

■日時

平成29年３月７日（火）10:0012:00 (受付開始9:30)

 

■会場

在京パキスタン大使館　東京都港区南麻布4-6-17

商務部　Tel 03-5421-7741(内線36) Fax 03-5421-3613


■プログラム

開会挨拶/ 基調講演：　ファルーク・アーミル駐日パキスタン大使

講演

第１章　パキスタン進出の機会と優遇制度: BOI Punjab投資庁, Dr.Suhail Saleem

第２章　IT業界におけるパキスタン市場と経済実績: Punjab IT省総裁 Mr.Rashid

第３章　海外進出の成功事例・外国人人材の課題:　ロッテリア元社長篠崎真吾氏

第４章　自社プロダクトを持たないIT企業の海外進出について山本英樹氏

第５章　パキスタンビジネスツアーの案内: SAFFRAN GROUP C.E.O. Mirza Asif Baig

閉会挨拶

刺交換会 / 個別相談会 (13:00まで)

 

■定員: 200

 

■主催: 駐日パキスタン大使館、SAFFRAN GROUP JAPAN

 

■後援: JETRO、日本商工会議所、JPBCC

 

■申し込み方法

SAFFRAN GROUPのホームページhttp://saffrangroup.com/seminar/290307　　からお申し込みください。

 

※申込期日：平成29年３月１日まで

 

■お問合せ先

 

SAFFRAN GROUP ビジネスセミナー事務局：Tel 03-6435-2269東京都港区南麻布2-10-13

 

パキスタン大使館商務部：Tel 03-5421-7741(内線36) Fax 03-5421-3613

 