中小企業国際化支援ナビゲーター

★☆中小企業の海外進出のコツや、リスク管理方法等がまるごと学べるシンポジウムを開催します☆★



中小企業の海外進出が拡大する一方、国内外の経済情勢の変化により、現地で事業不振に陥ったり、トラブルを抱える企業が増えています。

そこで、独立行政法人 中小企業基盤整備機構主催、日本商工会議所の後援で、中小企業の海外進出のコツや海外リスクマネジメントの課題と考え方について講演いたします。リスクの事例や具体的なリスク管理方法を紹介し、海外展開を目指す中小企業の皆様の一助となるためのシンポジウムです。

平成29年2月に東京・大阪・名古屋の３会場で開催します。



▼詳細および参加お申込はこちら！（参加無料／先着順）▼

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/seminar2/100105.html



◆開催日・場所

＜東京会場＞

平成29年2月10日(金) 13:30～16:30

品川グランドホール

（東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー3階）

□お申込フォーム

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lalj-oands-bfd7f1e5b0744a1496c9f35980ff9e3a

＜大阪会場＞

平成29年2月20日(月) 13:30～16:30

ハービスホール（小ホール）

（大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2階）

□お申込フォーム

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lalj-oanis-5ea2abaad76a1bde17adedc5f836f5ef

＜名古屋会場＞

平成29年2月23日(木) 13:30～16:30

TKPガーデンシティ PREMIUM 名駅桜通口

（愛知県名古屋市中村区名駅3-13-5 名古屋ダイヤビル

3号館 ホール4B）

□お申込フォーム

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lalj-oanit-3c6a773bb83b843a271ce7d73f92236d



◆プログラム概要

【第一部：基調講演】

＜東京会場＞

『海外展開で「市場の壁」を乗り越えろ！～「小さな会社」が市場をつくる～』

講師：立教大学教授 山口 義行氏

テレビでも活躍中の山口氏が、中小企業の海外展開の動向と最近の世界情勢を踏まえ、「海外展開とはどういうことか」を説きます。

＜大阪・名古屋会場＞

『中小企業海外展開のツボ ～勝てる海外進出方法・進出後の現地マネジメントを考える～』

講師：株式会社日本M&Aセンター 代表取締役社長 三宅 卓氏

中堅・中小企業M&A第一人者の三宅氏が、海外現地企業のマネジメントによる、企業の持続的成長のツボを語ります。



【第二部：パネルディスカッション】（全会場共通テーマ）

『初めての海外進出時に陥りやすい失敗とリスクについて』

海外リスクマネジメントの専門家と、実際に海外進出した中小企業者が、具体的な取組事例をパネルディスカッション形式でご紹介します。



先着順の受付となっております。奮ってご参加ください！

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。



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【お問い合わせ】

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

販路支援部 販路支援課（海外展開支援担当）

E-mail：kei-kokusai@smrj.go.jp

Tel：03-5470-1522

担 当：林・大山・深山