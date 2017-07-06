トップページ > 国際関連情報（中小企業国際化支援ナビゲーター） > 特許庁助成金事業「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」募集開始
2017年7月 6日 14:03
ジェトロは、特許庁補助金事業「ジェトロ中小企業等外国出願支援事業」の
募集を開始した。
本事業では、外国への事業展開を計画している中小企業者に対し、日本国特
許庁に行っている出願と同一内容の外国出願について、かかる費用の半額を
助成している。
詳しくは以下リンクご参照
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
■募集期間
2017年7月3日（月）～ 2017年8月4日（金）17:00 必着厳守
■採択決定時期
9月下旬予定
■お申し込み方法
以下リンクよりダウンロードした書類に必要事項をご入力の上、Ｅメールに
てジェトロ外国出願デスク宛（E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp）
提出。
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
■お問い合わせ先
ジェトロ知的財産課外国出願デスク
E-mail：SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp
TEL：03-3582-5642 FAX：03-3585-7289