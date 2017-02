※在日ネパール大使館からの依頼によりご案内しております。





ネパール政府は2017年3月2日~3日、首都のカトマンズにて、「ネパール投資サミット2017」を開催いたします。

当サミット参加者には、ネパールへのビザが特別に無料で発行されますので、ご興味のある方は、

お早めにネパール大使館にご連絡ください。



詳細は「ネパール投資サミット資料」とホームページをご参照ください。







お問い合わせ先:



Nepal Investment Summit 2017 Secretariat

Office of the Investment Board Nepal

ICC Complex, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal

Phone: +977-1-4475277,4475278

Fax: +977-1-4475281

Email: info@ibn.gov.np

Website: www.ibn.gov.np