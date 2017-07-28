（中小・小規模事業者の皆様へ）IT導入で商売繁盛！「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）

各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を全国１００地域で順次開催しています。

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

■仙台商工会議所：7月31日（月）※

■川崎商工会議所：7月31日（月）

■鹿児島商工会議所：7月31日（月）、8月3日（木）

■福山商工会議所：7月31日（月）

■福島商工会議所：8月1日（火）

■太田商工会議所：8月1日（火）

■日本商工会議所（東京）：8月1日（火）

■岡崎商工会議所：8月1日（火）

■小樽商工会議所：8月2日（水）、9日（水）

■真岡商工会議所：8月2日（水）

■福岡商工会議所：8月2日（水）

■宮崎商工会議所：8月2日（水）

■岐阜商工会議所：8月4日（金）

■京都商工会議所：8月4日（金）、7日（月）

■松山商工会議所：8月4日（金）

■朝倉商工会議所：8月4日（金）、6日（日）

■府中商工会議所：8月7日（月）

■焼津商工会議所：8月7日（月）

■十日町商工会議所：8月7日（月）

■金沢商工会議所；8月9日（水）

■豊川商工会議所：8月10日（木）

※日本商工会議所・各地商工会議所共催

また、日本商工会議所では、各地商工会議所の協力を得て、原価計算の手法でIT導入・活用の成果を「見える化」するワークショップを含むセミナーを各地で開催いたします。

開催予定は以下のとおり。

http://www.jcci.or.jp/jigyo/plus-it-seminar.html

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「プラスＩＴセミナー」概要

○期 間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等

○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

（各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

○内 容：

①「気づき」セミナー：

主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

② 課題解決ワークショップ：

主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、

ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

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＜ご参考＞

ＩＴ関連情報 http://www.jcci.or.jp/it/