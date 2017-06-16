「プラスＩＴセミナー」を全国の商工会議所で開催中（各地商工会議所ほか）



各地商工会議所、および日本商工会議所等は、平成２９年４月から、中小企業・小規模事業者を対象にした、ＩＴツール導入による生産性向上、人手不足の解消、販路拡大を目的とした「プラスＩＴセミナー」（中小企業庁委託事業）を全国１００地域で順次開催しています。

最近使いやすくなったＩＴツールの概要、経営改善につながるノウハウ解説、具体的なＩＴ導入事例や活用方法など、ＩＴ初心者にも分かりやすい内容で、今後のＩＴ導入推進に役立つ実践的なセミナー・ワークショップとなっておりますので、ぜひご参加ください。（参加費無料。事前申込あり）

「プラスITセミナー」公式サイト： http://it-seminar.go.jp

向こう２週間の開催予定は以下のとおり。

■高崎商工会議所：6月16日（金）、21日（水）

■岡山商工会議所：6月16日（金）、27日（火）

■鳴門商工会議所：6月16日（金）、21日（水）

■多治見商工会議所：6月19日（月）

■宇部商工会議所：6月19日（月）、26日（月）

■福岡商工会議所：6月19日（月）

■川口商工会議所：6月20日（火）、28日（水）

■神戸商工会議所：6月20日（火）

■長野商工会議所：6月20日（火）

■郡山商工会議所：6月20日（火）

■藤沢商工会議所：6月21日（水）

■長岡商工会議所：6月21日（水）

■各務原商工会議所：6月21日（水）、28日（水）

■豊橋商工会議所：6月21日（水）、28日（水）

■姫路商工会議所：6月21日（水）

■八代商工会議所：6月21日（水）

■小千谷商工会議所：6月22日（木）、29日（木）

■半田商工会議所：6月22日（木）

■桑名商工会議所：6月22日（木）

■仙北市：6月22日（木）

■岸和田商工会議所：6月22日（木）

■甲府商工会議所：6月23日（金）

■白河商工会議所：6月26（月）

■西尾商工会議所：6月26日（月）

■奈良商工会議所：6月26日（月）※

■高岡商工会議所：6月27日（火）

■足利商工会議所：6月27日（火）

■和歌山商工会議所：6月27日（火）※

■いわき商工会議所：6月28日（水）

■青梅商工会議所：6月28日（水）

■千葉商工会議所：6月29日（木）

■浜松商工会議所：6月29日（木）

■津山商工会議所：6月29日（木）

■新居浜商工会議所：6月29日（木）

■前橋商工会議所：6月30日（金）

■柏商工会議所：6月30日（金）

■高松商工会議所：6月30日（金）

■日南商工会議所：6月30日（金）

※日本商工会議所・各地商工会議所共催

また、日本商工会議所では、各地商工会議所の協力を得て、原価計算の手法でIT導入・活用の成果を「見える化」するワークショップを含むセミナーを各地で開催いたします。

開催予定は以下のとおり。

http://www.jcci.or.jp/jigyo/plus-it-seminar.html

-------------------------------------------------------------------------------------

「プラスＩＴセミナー」概要

○期 間：平成２９年４月～（公式サイト・各地商工会議所ＨＰ等により開催日を順次公開）

○開催地：全国１００箇所の各地商工会議所等

（１００箇所のうち８８箇所が確定済み。他は、確定次第、随時公式サイトで公開します）

○参加対象者：中小企業・小規模事業者、中小企業支援者（自治体、公益法人、金融機関、ベンダー等）等

（各地商工会議所等にて順次参加者を募集予定）

○内 容：

①「気づき」セミナー：

主に経営者層を対象として、最近使いやすくなったITツールの概要や経営改善につながるヒント、「攻めの

IT経営中小企業百選」に選定された企業経営者などによる事例紹介で構成されています。

② 課題解決ワークショップ：

主に実務者レベルを対象として、クラウド活用、販路拡大、経営の「見える化」等の多様なテーマを用意し、

ワークショップ形式でより実践的なIT活用を促すよう構成されています。

○セミナー主催： 各地商工会議所、日本商工会議所など

-----------------------------------------------------------------------------------------

＜ご参考＞

ＩＴ関連情報 http://www.jcci.or.jp/it/